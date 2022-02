Resistenza: commemorato partigiano Arduino Bizzarro

(ANSA) - SERRALUNGA DI CREA (ALESSANDRIA), 20 FEB - Le parole di don Luigi Ciotti, fondatore e presidente di 'Libera', hanno segnato la cerimonia, nella frazione di Madonnina di Serralunga di Crea (Alessandria), per la commemorazione di Arduino Bizzarro, aviere, partigiano e Medaglia d'Oro al Valor Militare, catturato, torturato e ucciso dalle brigate fasciste nel 1945. A inizio febbraio è morto il fratello Andino, figura importante dell'Anpi provinciale, consigliere comunale negli anni '70, presidente Comitato Unitario Antifascista negli '80. Nel messaggio di Ciotti la necessità di "continuare a essere memoria viva, da tradurre ogni giorno in assunzione di responsabilità.

Il processo di Liberazione va continuato, perché non è libero un Paese dove la disoccupazione coinvolge migliaia di persone; la povertà, anche amplificata dal Covid, è salita. Perché l'Italia è agli ultimi posti per dispersione scolastica. E' un Paese dove corruzione, mafie, illegalità, ingiustizie sono forti. Perchè non c'è ancora giustizia fino in fondo in una terra, come quella casalese, per la storia dell'amianto con il carico di sofferenze, dolori, malattia, morti che ha creato. Quindi - ha concluso don Ciotti - non solo ricordo per chi ha sacrificato la propria vita per consegnarci Democrazia e Costituzione, ma nuove Resistenze legate con un filo rosso a quella di Arduino Bizzarro". (ANSA).