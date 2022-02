Bollette: protesta Coldiretti invade Torino,stop speculatori

(ANSA) - TORINO, 20 FEB - Un migliaio di agricoltori, allevatori e pastori, con trattori e animali al seguito, hanno invaso il centro di Torino per la manifestazione della Coldiretti "contro le speculazioni. I prezzi per le famiglie corrono mentre i compensi riconosciuti ai lavoratori della campagna non riescono neanche a coprire i costi di produzione".

L'intera produzione agricola "è strozzata dai bassi prezzi e dai maggiori costi dovuti al rincaro dell'energia", dice la Coldiretti in piazza anche contro "gli attacchi dell'Unione Europa al consumo di carne e salumi proprio nel momento in cui il settore deve affrontare la difficile emergenza della peste suina nei cinghiali". Per quest'ultimo problema "servono subito misure di contenimento, risarcimento dei danni e vigilanza nei confronti delle speculazioni a danno degli allevamenti nonostante l'infezione sia stata accertata solo nei cinghiali, dice la Coldiretti".

In piazza Vittorio Veneto è stata anche allestita una stalla con bovini. C'erano molti giovani agricoltori che esibivano cartelli di protesta: "Il lavoro va pagato", "Non ci ha fermato il Covid, ci provano gli speculatori", "Il latte delle nostre mucche è la vostra colazione", "Non possiamo produrre in perdita", "Agricoltori e consumatori vittime della guerra dei prezzi", "Troppo comodo speculare sulla nostra pelle", "Draghi aiutaci tu".. Nei documenti della piattaforma di mobilitazione della Coldiretti si legge tra l'altro la richiesta di "sbloccare 1,2 miliardi per i contratti di filiera già stanziati nel Pnrr, incentivate le operazioni di ristrutturazione e rinegoziazione del debito delle imprese agricole a 25 anni attraverso la garanzia del 100% pubblica e gratuita di Ismea e fermare le speculazioni sui prezzi pagati degli agricoltori con un efficace applicazione del decreto sulle pratiche sleali". (ANSA).