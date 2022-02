Basket: Derthona stupisce ancora, in finale di Coppa Italia

(ANSA) - TORTONA, 20 FEB - Il Bertram Derthona giocherà domenica 20 febbraio, a Pesaro, la finale di Coppa Italia di basket, affrontando l'Armani Milano. Un altro risultato sensazionale per la neopromossa in serie A, subito nella parte alta della classifica del massimo campionato. Nella semifinale ha battuto (94-82) la Segafredo Bologna. "Abbiamo ormai esaurito gli aggettivi per descrivere i risultati della squadra e della società, in grado di arrivare a confrontarsi alla pari con i migliori di questo sport. Tortona è orgogliosa di essere rappresentata a questi livelli da un gruppo così straordinario e sono certo che continuerà a esserlo ancora per lungo tempo" commenta il sindaco di Tortona, Federico Chiodi. (ANSA).