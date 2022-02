Lukic: "Un derby da Toro, l'ambiente sia orgoglioso"

(ANSA) - TORINO, 19 FEB - "Un derby giocato da Toro, in gran parte dominato e credo che tutto l'ambiente granata possa essere orgoglioso di noi": soddisfazione Sasa Lukic, sui social, per il pareggio per 1-1 all'Allianz Stadium contro la Juventus.

"Un grande lavoro di squadra, continuiamo a lottare con il coltello tra i denti", scrive su Instagram Rolando Mandragora, autore di un'ottima prestazione contro i bianconeri. Anche Cristian Ansaldi esalta i compagni e la gara dei granata: "Proseguiamo a lottare per giocare così ogni partita e vedere i risultati che il lavoro dà", il pensiero dell'esterno argentino.

"Questo è lo spirito", commenta Gleison Bremer, capace di annullare completamente un attaccante del calibro di Dusan Vlahovic. (ANSA).