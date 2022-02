Polizia: giurano 365 allievi agenti ad Alessandria

(ANSA) - ALESSANDRIA, 18 FEB - Giuramento solenne per i 365 Allievi Agenti del 215esimo Corso, da poco concluso, alla Scuola di Polizia 'Cardile' di Alessandria. A precederlo l'Alzabandiera, celebrata dai capi aula delle 12 sezioni in rappresentanza di tutti i colleghi.

La cerimonia, svoltasi in streaming, è uno dei momenti più emozionanti e indimenticabili per chi indossa la divisa. Il "lo giuro" degli allievi di fronte al prefetto, Francesco Zito, e al questore, Sergio Molino, accompagnato dal rituale del lancio del cappello in aria. (ANSA).