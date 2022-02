Extinction Rebellion protesta, sirene spiaggiate in riva Po

(ANSA) - TORINO, 17 FEB - Sirene morte spiaggiate sul Po in secca a Torino. E' la singolare protesta di alcune attiviste di Extinction Rebellion andata in scena in riva al fiume ai Murazzi per denunciare l'emergenza climatica.

"In Piemonte si stanno verificando fenomeni climatici estremi: è la siccità più grave degli ultimi 65 anni. Tocchiamo con mani gli effetti della crisi climatica - spiega Umberto Audisio, portavoce del movimento - Oggi ribadiamo con questa azione che l'emergenza climatica è in atto e che vogliamo delle risposte dalla politica perché non basta il buonsenso dei cittadini".

"Guardatevi attorno. Sono più di 60 giorni che non piove in modo significativo - sottolinea una 'sirena' - Le montagne sono brulle, non c'è neve, e i fiumi sono in secca. Da più di un mese la Regione ha dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi. E la situazione non accenna a migliorare.

Il Po ha una portata dimezzata rispetto alle medie stagionali, è febbraio e sembra di essere ad agosto, ad agosto cosa succederà? Da dove prenderemo l'acqua per l'agricoltura e tutti gli altri usi a noi indispensabili?". (ANSA).