Auto: Lo Russo, Torino protagonista tecnologie emergenti

(ANSA) - TORINO, 17 FEB - "Torino guarda al futuro per un rilancio economico e culturale basato sulla sostenibilità ambientale e l'innovazione. La qualità della vita nella città è infatti legata in maniera strettissima alla qualità dei servizi offerti e certamente le opportunità offerte dalla tecnologia e dall'innovazione possono migliorare il sistema urbano". Così il sindaco Stefano Lo Russo commenta l'annuncio della sperimentazione di navette a guida autonoma su strada, 'Sperimentazione Italia'.

"Torino è la prima città scelta per questo tipo di sperimentazioni - aggiunge l'assessora comunale all'Innovazione, Chiara Foglietta -, siamo orgogliosi e felici di testare nuove esperienze, in sicurezza, nel traffico reale, che apriranno la strada a mobilità cittadine alternative". Dopo una prima fase senza passeggeri, "a maggio sarà possibile per tutte e tutti provare questa nuovo sistema", conclude Foglietta, sottolineando che "la città ha dimostrato di essere pronta a diventare un grande centro di open innovation in grado di attivare e attrarre progetti di smart mobility". (ANSA).