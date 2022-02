Auto: Fiom, confronto Landini, Re David, Visentin e Orlando

(ANSA) - TORINO, 17 FEB - "Siamo già fuori tempo massimo. Noi stiamo gestendo le crisi, ma non possiamo essere chiamati a un ruolo di notaio della chiusura dell'automotive in Italia per ridurre gli effetti sociali, vogliamo che si creino le condizioni per rilanciare il settore". Così Michele De Palma, segretario nazionale della Fiom e responsabile automotive, spiega l'iniziativa dei metalmeccanici Cgil mercoledì 23 febbraio a Torino. Più di 200 quadri e delegati parteciperanno all'assemblea nazionale dal titolo 'Safety car', nell'ambito della campagna Fiom per un piano straordinario di investimenti, per l'innovazione, l'ambiente e l'occupazione.

"Il rischio è che la sovracapacità produttiva in Europa, legata alla transizione del settore automotive, venga scaricata sul sistema industriale italiano e quindi sull'occupazione in Italia. Fino a oggi non abbiamo ricevuto una convocazione dal governo, il tema non è solo quello degli incentivi. Questa iniziativa si tiene a Torino perché così come non c'è industria senza automotive, così non c'è automotive senza Torino", afferma De Palma.

L'inizio è previsto alle 9 presso il Teatro Q77 con l'assemblea nazionale che sarà coordinata dal segretario generale della Fiom Torino, Edi Lazzi. Dopo la relazione di De Palma, la parola passerà alle delegate e delegati di tutta Italia e vedrà il contributo del segretario generale della Filctem, Marco Falcinelli. Concluderà il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. Alle 14.30 si riprenderà con una tavola rotonda, introdotta dal segretario generale della Cgil Piemonte, Giorgio Airaudo, con la numero uno della Fiom, Francesca Re David, il presidente di Federmeccanica, Federico Visentin, il ministro del Lavoro, Andrea Orlando e il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. (ANSA).