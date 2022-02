Palcoscenico Danza, edizione 2022 tra arte e natura

(ANSA) - TORINO, 16 FEB - Lo spettacolo 'Man Ray' della Compagnia spagnola Taiat Dansa, che sviluppa il tema della relazione feticista tra il grande fotografo e le sue muse e propone una riflessione sul corpo della donna nell'arte, inaugura il 22 febbraio al Teatro Astra la 13/a edizione di Palcoscenico Danza, diretta da Paolo Mohovich e realizzata da Tpe-Teatro Piemonte Europa. Un cartellone di sette appuntamenti con la danza, sei all'Astra di Torino, uno alla Lavanderia a Vapore di Collegno, 'Made4you-Pink', della compagnia torinese Eko Dance Project che quest'anno festeggia 10 anni di carriera.

"La danza è molto presente nell'offerta culturale del Tpe allo scopo di mescolare sempre di più stili e pubblici diversi, per intercettare nuovi gusti e nuove domande di spettacolo dal vivo", spiega la presidente Maddalena Bumma. Tra gli spettacoli più attesi, il 13 aprile, il nuovo lavoro di Roberto Castello, pluripremiato guru della danza contemporanea italiana, e 'Dervish', del famoso artista turco Ziya Azazi, dedicata alla danza sufi dervishi. Completano il cartellone tre masterclass con Eko Dance Project, Ziya Azazi e Roberto Castello "aperti a tutti, danzatori e non, per fare della danza una festa collettiva", dice il direttore Mohovich, spiegando che il cartellone "inaugura il nuovo ciclo triennale del nostro lavoro presentato di recente al Ministero intorno al tema 'Arts & Nature', ovvero la relazione tra bellezza e natura. Per indagare nel bisogno di bellezza e di natura che, a nostro avviso, ci ha lasciato la pandemia, con le sue restrizioni, le paure e il sogno di un futuro migliore". (ANSA).