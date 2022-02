Alessandria: Cuttica si ricandida sindaco col centrodestra

(ANSA) - ALESSANDRIA, 12 FEB - Il centrodestra ricandida il leghista Gianfranco Cuttica di Revigliasco a sindaco di Alessandria. L'annuncio oggi pomeriggio. "Abbiamo lavorato per la città, facendo di Alessandria il punto centrale di un territorio vasto. Abbiamo creato una rivoluzione e questo processo deve andare avanti con fiducia", le parole del primo cittadino, che ha ricordato il celebre personaggio del Corriere dei Piccoli, il Signor Bonaventura: "per noi inizia qui l'avventura, non con la banconota da un milione del mitico personaggio ma con un debito da 22 milioni, ereditati e da pagare per il fallimento Atm".

"Stiamo lavorando perché Alessandria, con requisiti straordinari, ritorni alla consapevolezza delle proprie potenzialità, crescendo sempre più", aggiunge il primo cittadino indicando nella creazione di lavoro il suo obiettivo principale.

(ANSA).