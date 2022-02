Vlahovic esalta Dybala, "anche stavolta grande assist"

(ANSA) - TORINO, 11 FEB - "Fino alla fine": così i due nuovi acquisti della Juventus, Denis Zakaria e Dusan Vlahovic, festeggiano sui social l'approdo in semifinale di Coppa Italia dopo il successo per 2-1 contro il Sassuolo.

L'attaccante ex viola, determinante nell'autorete che ha dato la vittoria ai bianconeri e che ora sfiderà proprio la Fiorentina nel penultimo atto della competizione, applaude Paulo Dybala: "Anche oggi grande assist", si legge nella storia Instagram del serbo dedicata alla Joya. "Anche nelle difficoltà, crederci sempre: semifinale raggiunta", scrive Mattia De Sciglio sul suo account social. Anche Matthijs De Ligt si complimenta con i compagni: "Il duro lavoro è stato ripagato stasera: bravi tutti, in viaggio verso le semifinali", commenta il difensore olandese. (ANSA).