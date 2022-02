Coldiretti contro nuova variante 460, trattori in strada

(ANSA) - LOMBARDORE (TORINO), 11 FEB - Partecipata manifestazione della Coldiretti Torino per protestare contro la nuova variante alla 460 Lombardore-Front. Gli agricoltori si sono dati appuntamento a Lombardore e poi hanno percorso con i trattori un tratto della 460 fino a Feletto.

La Coldiretti chiede alla Città Metropolitana di Torino delle variazioni al progetto per evitare di danneggiare in maniera grave almeno una trentina di aziende agricole della zona. La nuova variante attraversa invece diversi terreni agricoli per collegare la zona di Lombardore con Front Canavese bypassando i centri abitati e fornendo un'alternativa alla 460 del Gran Paradiso a servizio delle zone industriali di Busano Rivara.

