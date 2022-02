Università: UniTo certifica competenze e abilità lavoratori

(ANSA) - TORINO, 10 FEB - L'Università di Torino avvia la certificazione delle conoscenze, le competenze e le abilità professionali di lavoratori e lavoratrici. "Una rivoluzione, ma anche un passo semplice, che risponde ad una domanda delle imprese e della PA, dare valore alle professionalità in un mondo in cui si cambia posto di lavoro molto di più di un tempo - ha spiegato Andrea Silvestri, direttore generale dell'ateneo - Le imprese sono sempre più consapevoli che accanto al capitale finanziario c'è il capitale umano".

Il progetto, realizzato dai dipartimenti di Giurisprudenza e Management dell'Università di Torino e gestita dal Corep (Consorzio per la ricerca e l'educazione permanente) con Confindustria Canavese, Confindustria Cuneo, Api Torino Formazione e Agenzia Piemonte Lavoro, offre a tutti gli over 25 la possibilità di certificare le proprie competenze, maturate anche in ambiti non formali, con la possibilità di integrarle e perfezionarle.

"Una sfida - ha aggiunto Roberto Cavallo Perin, presidente di Corep - che crediamo verrà accolta da lavoratori e imprese che in questi anni hanno portato all'attenzione il tema della formazione e dei riconoscimenti di competenze in un mondo del lavoro sempre più fluido".

Dal 1 marzo, sarà possibile certificare le proprie competenze in Marketing, Economia degli intermediari finanziari, Operations Management, Ragioneria, Economia Aziendale, Statistica per l'Azienda, Strategia d'Impresa, Diritto Tributario, Istituzioni di Diritto Pubblico, Diritto dell'Open Data e Trasparenza Amministrativa, Diritto dei Consumatori e Diritto dell'Unione Europea. Il catalogo sarà ampliato costantemente e si prevede il raggiungimento di circa 40 ambiti di conoscenza corrispondenti a circa 230 crediti formativi universitari certificabili. (ANSA).