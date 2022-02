Teatro: 'Ghost il Musical', due date al Colosseo di Torino

(ANSA) - TORINO, 10 FEB - Due date, l'11 e 12 marzo, al Teatro Colosseo di Torino, per 'Ghost Il Musical', tratto dal cult movie della Paramount Pictures che dagli anni '90 ha commosso generazioni di spettatori. Adattato per il teatro dallo sceneggiatore originale Bruce Joel Rubin, con la regia di Federico Bellone e la regia associata di Chiara Vecchi, mantiene l'impianto narrativo del successo cinematografico, ma sposa appieno le regole del teatro, coinvolgendo il pubblico con effetti speciali.

"In un musical come Ghost - spiega Paolo Carta, creatore degli effetti - è facile immaginare come possano fare la differenza. Vedere il protagonista passare attraverso la porta come un fantasma, l'anima di un defunto entrare improvvisamente nel corpo della medium, oggetti che si muovono inspiegabilmente fa sì che il pubblico dimentichi di essere in presenza di una finzione scenica".

La colonna sonora pop-rock è arrangiata da due big, Dave Stewart, ex componente degli Eurythmics, e Glen Ballard, storico autore di Alanis Morissette. Il disegno luci è di Valerio Tiberi, light designer che ha lavorato nelle più note produzioni internazionali di musical e di opera lirica. In scena Mirko Ranù, che interpreta Sam, Giulia Sol (Molly), Gloria Nyameyke Enchill (la medium Oda Mae) La prevendita biglietti è aperta con Ticket One (on-line su www.ticketone.it e presso i punti vendita del circuito) e con il Teatro Colosseo (on-line su www.teatrocolosseo.it e presso la biglietteria del teatro).

