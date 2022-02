Ita: accordo con Neos, più collegamenti verso l'estero

(ANSA) - TORINO, 10 FEB - Neos offre, grazie all'accordo di federaggio con Ita Airways, la possibilità di sviluppare una rete più ampia e capillare di collegamenti aerei nel nostro Paese e verso destinazioni estere, estendendo il numero di aeroporti in connessione da tutta Italia, in particolare dal sud. La collaborazione consentirà di potenziare i collegamenti nel in Italia, così da proporre anche a città quali Bari, Brindisi, Catania, Palermo e Lamezia Terme più combinazioni per raggiungere i principali aeroporti nazionali. In quest'ottica, Neos ha lavorato a un flusso di prenotazione in grado di dialogare con le piattaforme delle due compagnie aeree e vendere voli in connessione. In questa prima fase, l'accordo permetterà di unire tutti i voli di Ita Airways ai voli di Neos che da Roma Fiumicino partiranno verso Maldive, Repubblica Dominicana e Dubai, tutte mete aperte per turismo.

Neos offre una programmazione con oltre 50 rotte in tutto il mondo. Nella fase più dura dell'emergenza ha iniziato a effettuare voli cargo, ha rimpatriato più di 40 mila persone in 68 stati, ha realizzato centinaia tra voli di soccorso e umanitari, trasportando oltre 4.000 tonnellate fra mascherine, ventilatori polmonari e respiratori, guanti, kit diagnostici e abbigliamento sanitario protettivo. (ANSA).