Volante polizia assaltata: c'è una prima denuncia a Torino

(ANSA) - TORINO, 09 FEB - C'è una prima denuncia per l'assalto alla volante della polizia di domenica sera a Torino.

Si tratta di un cittadino senegalese, individuato nell'ambito del controllo straordinario disposto oggi dalla Questura, che deve ora rispondere dei reati di danneggiamento, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

L'uomo è accusato di far parte del gruppo di circa duecento persone che domenica sera in corso Palestro, nel quartiere Barriera di Milano, hanno preso a calci una volante della polizia, costringendola ad allontanarsi, durante i festeggiamenti per la vittoria del Senegal in Coppa d'Africa.

Nell'ambito del controllo straordinario del territorio disposto oggi pomeriggio dalla Questura del capoluogo piemontese, e ancora in corso, un cittadino senegalese è stato arrestato perché trovato con del crack all'interno del Parco Peccei. Arrestato anche un 38enne di origini marocchine in esecuzione di un ordine di custodia cautelare. Ancora in corso anche numerosi controlli di negozi della zona. (ANSA).