Allasia, maggioranza più forte dopo 'strappo' FdI

(ANSA) - TORINO, 09 FEB - La riforma della legge elettorale, quello dello Statuto e del regolamento, per ridurre i tempi della politica e soddisfare in modo celere alle esigenze dei piemontesi. Perché una politica che non è in grado di dare risposte prima di mesi è "inaccettabile". Stefano Allasia, appena rieletto presidente del Consiglio regionale del Piemonte, ha le idee chiare sulle priorità da affrontare nella seconda parte della legislazione. E non si fa per nulla intimorire dallo "strattone" di Fratelli d'Italia, che ieri si è astenuta dal votare l'Ufficio di Presidenza. Una "piccola crisi", come al definisce, che "è l'occasione per dare maggior forza all'azione della maggioranza".

Nel suo ufficio al piano nobile di Palazzo Lascaris, sede dell'assemblea legislativa nel centro di Torino, Allasia interrompe per una ventina di minuti il lavoro per tracciare - intervistato dall'ANSA - il bilancio di metà mandato. "Con la pandemia abbiamo dovuto reinventare il sistema sanitario ed economico del Piemonte e siamo riusciti a realizzare una serie di operazioni non facili, senza smettere mai di lavorare - ricorda - anche quando tutti erano bloccati, durante il primo lockdown. Siamo stati la prima assemblea in Italia a lavorare da remoto e abbiamo messo a punto un sistema di voto a cui anche Camera e Senato hanno guardato con attenzione".

Una bella soddisfazione anche ora che, con il calo dei contagi, il mondo torna ad aprirsi, nonostante soltanto ieri Fratelli d'Italia - rimasta fuori dall'Ufficio di Presidenza - abbiamo mosso più di un appunto al voto via Pec. "Eccezioni pretestuose", le definisce Allasia, che fa rientrare la presa di posizione dell'alleato nella normale dialettica politica.

"Fratelli d'Italia è all'opposizione del governo, noi lo sosteniamo - osserva l'esponente della Lega - Questa piccola crisi di maggioranza, questo strattone di Fratelli d'Italia, ci dà l'opportunità di riequilibrare il programma elettorale. E' già accaduto in passato che partiti della maggioranza non fossero presenti nell'Ufficio di Presidenza. Del resto siamo 'figli' delle elezioni del 2019, quando Fratelli d'Italia rinunciò a un posto nell'Ufficio di Presidenza per avere un assessorato in più".

Accordo che per altro Allasia definisce "vincente su tutti i fronti" e che il rimpasto di giunta all'orizzonte non farà che rafforzare. "Il rimpasto e le eventuali modifiche dei presidenti di commissione viaggiano di pari passo al programma - sottolinea -. Il presidente Cirio sta lavorando con i segretari dei partiti per le modifiche più opportune sulle deleghe per dare maggiore forza alla nostra azione".

E per dare maggiore forza all'azione politica sul territorio, per Allasia è necessario che "l'attività legislativa sia celere e abbia tempi certi. Quelli attuali, dai quattro ai sette mesi, sono inaccettabili. Abbiamo un regolamento di cinquant'anni fa, ma non c'è più il pentapartito e non c'è più neppure il bipolarismo. Serve un riequilibrio per velocizzare l'attività legislativa. I cittadini, ma anche il sistema imprenditoriale, ha la necessità di tempi certi per le riforme istituzionali e legislative e purtroppo questo regolamento non le offre". (ANSA).