Torino: Lo Russo, città si salva se torniamo a essere coesi

(ANSA) - TORINO, 08 FEB - "Questa città si salva se torniamo a essere compatti e coesi, se ricostruiamo un patto. In questi anni c'è chi ha lavorato esasperando le divisioni, mettendo in evidenza sempre e solo la frattura, e l'ha fatto scientemente.

Affrontare questa rabbia che si respira in tutta la città compete a tutti noi, provare a cambiare il paradigma del ragionamento è essenziale". Così il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, intervenendo questa sera, nella chiesa Nostra Signora della Salute, all'incontro con i cittadini di Torino Nord organizzato dal giornale diocesano La Voce e il Tempo.

La sicurezza, "a cui si risponde in modo integrato", l'integrazione, "per la quale servirebbero tempi rapidi per la regolarizzazione delle persone immigrate perché non è possibile dover aspettare 18 mesi", la povertà, "materiale e sociale", sono alcuni dei temi affrontati rispondendo alle sollecitazioni dei parroci e dei cittadini. "Il metodo deve essere quello della co progettazione, non penso a un Comune che decide da solo e comunica quanto deciso, ma che lavora per costruire le politiche con le realtà dei territori", sottolinea Lo Russo che rilancia il "nuovo patto per Torino: la politica deve assumersi la responsabilità di fare scelte ma deve diventare più partecipata.

Oggi - conclude - una delle maggiori criticità è il non sentirsi più parte della comunità e questa è una delle sfide principali che dobbiamo affrontare, ritrovare la coesione che differenzia una città vivibile da una in cui è difficile vivere". (ANSA).