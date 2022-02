Rincari: Unc, per pensionati soli nel 2022 stangata 900 euro

(ANSA) - TORINO, 07 FEB - I rincari nel 2022 toglieranno 900 euro in più, rispetto al 2021, dalle tasche di un pensionato che vive da solo, un esborso dovuto per due terzi alle maggiori spese per luce, gas e acqua. E' il calcolo fatto dal comitato regionale piemontese dell'Unione nazionale consumatori (Unc).

"La corsa dei prezzi - afferma la presidente, Patrizia Polliotto - riduce drasticamente il potere di acquisto anche delle coppie con tre figli a carico, chiamate a confrontarsi nel 2022 con aumenti complessivi attorno ai 2.000 euro a nucleo" Tra gli effetti della stangata "la riduzione della partecipazione attiva alla vita sociale e formativa, e tagli drastici delle risorse destinate a formazione, tempo libero, ristorazione e turismo intorno al 40%", prosegue il legale.

In ambito economico, a soffrire maggiormente di questa situazione "è soprattutto il piccolo commercio di bottega - aggiunge Patrizia Polliotto - sempre più impossibilitato a far fronte alla concorrenza dei grandi player del mercato digitale, con la chiusura di punti vendita, l'ulteriore perdita di occupazione e di attività al dettaglio nei quartieri cittadini anche a fronte di un incremento del cosiddetto comfort food e del delivery". (ANSA).