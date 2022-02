Lo Russo, Torino non è una banlieue

(ANSA) - TORINO, 07 FEB - "Continuare a rappresentare Torino come una città fuori controllo, addirittura come una banlieue parigina, non aiuta il lavoro delle forze dell'ordine che si impegnano quotidianamente". A dirlo il sindaco Stefano Lo Russo durante le comunicazioni in Consiglio comunale sull'aggressione a una volante della polizia durante i festeggiamenti per la Coppa d'Africa.

"Si tratta di fatti gravissimi che vanno condannati e stigmatizzati senza se e senza ma e nessuno si sognerebbe di non farlo, non c'è nessuna intenzione di sottovalutare o derubricare, ma non credo che continuare a ripetere che questa è una città fuori controllo sia utile - aggiunge rivolto alle opposizioni - Non state attaccando me, non attaccate il sindaco, non è a lui che compete il controllo del territorio. Io sono al fianco di questore e prefetto che fanno tutto quello che possono e per quello che ci compete stiamo facendo tutto il possibile per stare a fianco alle forze dell'ordine, sapendo che non possiamo sostituirci a loro". (ANSA).