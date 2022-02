Investita da un tram della linea 3, muore donna a Torino

(ANSA) - TORINO, 07 FEB - Incidente mortale questa mattina alla periferia di Torino, nel quartiere Vallette. Una donna di 77 anni è morta investita da un tram della linea 3 in corso Toscana, all'angolo con corso Cincinnato. Il mezzo stava viaggiando verso il capolinea.

A soccorrere la donna i sanitari del 118 arrivati sul posto ma per la 77enne non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche la polizia municipale che dovrà ricostruire la dinamica dell'incidente. (ANSA).