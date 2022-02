Serie A: Udinese-Torino 2-0

(ANSA) - UDINE, 06 FEB - L'Udinese batte 2-0 il Torino in un incontro della 247a giornata di serie A, una partita che sembrava destinata a chiudersi 0-0 ma che si è invece decisa nel recupero. Un fallo di Mandragora, subito espulso per doppia ammonizione ha permesso a Molina di battere su punizione Milinkovic Savic al 48' e poco dopo lo stesso portiere ha abbattuto in area Pussetto, che ha trasformato il rigore concesso dall'arbitro. I granata restano a 32 punti, l'Udinese sale a 27, a +9 sulla zona retrocessione. (ANSA).