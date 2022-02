Covid, in Piemonte -46 ricoverati, tasso positivi al 7,4%

(ANSA) - TORINO, 05 FEB - Prosegue anche oggi il calo nel numero dei ricoverati Covid in Piemonte: il bollettino dell'Unità di crisi della Regione riporta - 6 in terapia intensiva, - 40 negli altri reparti. I dati complessivi sono ora, rispettivamente, di 104 e 1943 pazienti. Venti i decessi, 5 di oggi.

I nuovi contagi sono 5.484 e il tasso di positività è sceso al 7,4%. I tamponi eseguiti sono 74.234, di cui 65.091 antigenici; tra i nuovi positivi la quota di asintomatici è dell'80%. I nuovi casi di guarigione sono 11.447, le persone in isolamento domiciliare 102.254 Il totale dei casi positivi dall'inizio della pandemia in Piemonte diventa 915.684, i morti sono 12.716, i guariti 798.667 (ANSA).