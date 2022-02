Cinque chili di cocaina, trafficanti arrestati a Torino

Due dominicani di 53 e 41 anni sono stati arrestati durante un'operazione antidroga nel quartiere Mirafiori a Torino. La polizia ha sequestrato circa 5 chili di cocaina, in un alloggio di via Paoli, dove il viavai continuo aveva insospettito gli investigatori. I clienti citofonavano e uno dei due spacciatori scendeva per vendere la dose, mentre il complice osservava dal balcone che non arrivassero le forze dell'ordine. Mercoledì gli agenti sono intervenuti quando l'addetto alle consegne si era spostato di un isolato e non era a vista del complice.

Entrati nell'alloggio gli agenti hanno trovato la droga divisa in panetti. Uno di questi era ricoperto di caffè in polvere per ingannare i cani antidroga ai controlli in aeroporto. La droga sequestrata al dettaglio avrebbe fruttato circa 400 mila euro. Le indagini che hanno portato al duplice arresto erano partite dopo altri due arresti di un marocchino e di un albanese, trovati a dicembre in possesso di un chilo di cocaina e di una pistola rubata.