Vercelli: prefetto visita ospedale e hub vaccinale

(ANSA) - VERCELLI, 04 FEB - Il prefetto di Vercelli, Lucio Parente, ha visitato l'ospedale Sant'Andrea e l'hub vaccinale di Santa Chiara per conoscere le varie strutture sanitarie e le attività svolte in questo periodo di emergenza Covid.

La direzione generale dell'Asl ha accompagnato il rappresentante del Governo in visita nei principali reparti del presidio, dalla Chirurgia al Pronto Soccorso e alle Malattie Infettive, dove in piena sicurezza è stato mostrato cosa significhi in termini di disagio fisico, per le persone che necessitano di ausilio nella respirazione, indossare il casco per giorni e giorni.

Parente ha avuto un confronto anche con alcuni direttori di struttura sulle attività svolte nei reparti, sia ordinarie sia collegate alla pandemia. Il prefetto, accompagnato dal sindaco Andrea Corsaro, ha poi proseguito la visita al centro vaccinale cittadino. In entrambe gli appuntamenti ha ringraziato il personale sanitario e i volontari impegnati nella lotta alla pandemia e nella campagna vaccinale. (ANSA).