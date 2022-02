Lo Russo incontra carabiniere ferito per sventare rapina

(ANSA) - TORINO, 04 FEB - Il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, ha incontrato Maurizio Sabbatino, il brigadiere dei carabiniere che nel tentativo di sventare una rapina in farmacia, lo scorso fine novembre, è stato ferito dai rapinatori in modo grave. "La sua è una storia di coraggio, di passione per il suo lavoro e di amore per la divisa che indossa.

Una divisa che non abbandona mai, neppure quando non è in servizio. Come dimostra il suo gesto, frutto di uno slancio dettato dalla generosità e dallo spirito di servizio innato nel suo essere carabiniere. Incontrarlo è stato un grande piacere", ha scritto al termine della visita sui social il primo cittadino.

All'incontro era presente anche il generale Claudio Lunardo, comandante provinciale dei Carabinieri di Torino. "Oltre a ringraziare il brigadiere Sabbatino per il suo coraggio - conclude Lo Russo - l'ho invitato a Palazzo civico per riconoscergli il giusto merito e valore da parte di tutta la comunità torinese". (ANSA).