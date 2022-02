Incendio nei boschi di Sanfront, vigili fuoco al lavoro

(ANSA) - CUNEO, 04 FEB - Un nuovo vasto incendio è divampato nella notte nei boschi di Sanfront, nel Cuneese. Una quarantina i volontari Aib di Sanfront, Rifreddo, Paesana, Bagnolo Piemonte e della Valle Bronda al lavoro per domare le fiamme fino alle 4 di questa mattina. La zona, dove si è alzato il vento, è tuttora presidiata e sono ancora in corso le operazioni di bonifica.

A causa del prolungarsi del periodo di siccità, caratterizzato dall'assenza di precipitazioni, dallo scorso 16 gennaio in Piemonte è in vigore lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi. A gennaio il sistema antincendi boschivi regionale è stato impegnato in 202 interventi di estinzione roghi e 94 pattugliamenti di prevenzione, con il coinvolgimento, rispettivamente, di 771 e 254 volontari e 258 e 81 mezzi. Fanno parte del Corpo Volontari Antincendi Boschivi Piemonte 5.000 volontari organizzati in 217 squadre. (ANSA).