Angioplastica con Ecmo salva paziente da grave coronaropatia

(ANSA) - TORINO, 04 FEB - Una procedura eccezionale, che ha combinato un'angioplastica e un sistema di assistenza circolatoria con Ecmo, ha salvato la vita a un 62enne con una complessa coronaropatia scoperta durante lo screening pre trapianto polmonare. La procedura percutanea è stata eseguita attraverso accessi dall'arteria femorale, in anestesia locale al Maria Pia Hospital di Torino e il paziente, affetto da una fibrosi polmonare irreversibile lasciata in eredità dal Covid, è stato dimesso dopo 48 ore di degenza.

L'intervento è stato eseguito dall'equipe di Elvis Brscic, specialista in Cardiologia Interventistica al Maria Pia Hospital, con Roberto Garbo, esperto in angioplastiche coronariche complesse. Il paziente aveva bisogno di una rivascolarizzazione salvavita, condizione necessaria anche per rientrare in lista trapianti. L'approccio percutaneo e l'utilizzo dell'Ecmo si sono resi necessari per ovviare alle problematiche respiratorie. "Il paziente sta bene ed è ora in grado di affrontare il trapianto di polmoni", spiega il dottor Brscic.

Centro di riferimento nazionale per le coronaropatie complesse, il Maria Pia Hospital fa parte del gruppo GVM Care & Research è tra i centri di riferimento nazionale per il trattamento delle patologie coronariche complesse. (ANSA).