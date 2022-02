Torino: Lo Russo, tende rispondono a bisogno imminente

(ANSA) - TORINO, 03 FEB - "Questa iniziativa rientra nell'impostazione che vogliamo seguire, di attenzione alle persone più in difficoltà, agli ultimi. E' un primo tassello, un segnale di attenzione che sappiamo non essere risolutivo in termini permanenti ma che risponde a un bisogno imminente ed emergenziale, risponde a quello che stavamo osservando in questa zona". Così il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, che questa sera ha allestito, insieme agli assessori Jacopo Rosatelli e Gianna Pentenero, all'arcivescovo Cesare Nosiglia e al prefetto Raffaele Ruberto, la struttura di accoglienza allestita davanti al Duomo con Diocesi e Croce Rossa.

"Un modo di lavorare insieme per provare a risolvere i problemi della città", osserva il sindaco, che ribadisce la volontà dell'amministrazione di "provare a innovare il modello con cui la Città risponde all'emergenza abitativa andando incontro ai bisogni delle persone, mettendole al centro, dando una risposta più pianificata e meno emergenziale". Un intervento integrato che dovrà essere messo nero su bianco in un protocollo d'intesa che coinvolge una ventina di soggetti. "Siamo in dirittura d'arrivo - dice al riguardo il prefetto - e spero che nelle prossime settimane si potrà sottoscrivere il protocollo che riguarda anche l'attività di supporto sanitario per affrontare la problematica dei senza dimora".

"Il senso dunque di queste tende è sì di affrontare una emergenza, ma è soprattutto quello di continuare e rinforzare un discorso, un dialogo, una relazione con le persone senza fissa dimora - aggiunge monsignor Nosiglia -. Se ci conosciamo meglio, se siamo più vicini - afferma - potremo riuscire a fare dei progetti insieme. Per uscire dalle tende, e per rientrare nella città. In più occasioni - conclude - ho avuto modo di dire che si corre il rischio, a Torino, di vivere in due città diverse.

Ma è altrettanto vero che questa è una città che non vuole abbandonare nessuno". (ANSA).