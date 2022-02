Smog: rapporto 'Mal'aria', Piemonte sempre molto inquinato

(ANSA) - TORINO, 03 FEB - Secondo il rapporto 'Mal d'aria di città' condotto da Legambiente, il Piemonte continua ad essere uno dei territori maggiormente colpiti dall'inquinamento atmosferico. Tra i dati più significativi, il valore più che doppio, rispetto alla soglia fissata dall'Oms di 15 microgrammi al metro cubo, delle concentrazioni di Pm10 ad Alessandria, 33, e a Torino, 31. Tra le città piemontesi Torino maglia nera per il biossido di azoto: 37 microgrammi al metro cubo di media annuale, contro i 10 indicati dall'organizzazione mondiale della Sanità, mentre Asti, Alessandria e Torino hanno fatto registrare una media annuale di 20 microgrammi al metro cubo delle micropolveri 2.5, quattro volte il valore limite, 5, stabilito dall'Oms.

"In assenza di misure strutturali di lotta all'inquinamento - afferma Giorgio Prino, presidente di Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta - le oscillazioni in classifica sono legate ad elementi contingenti, quali gli eventi atmosferici. La dimostrazione del fatto che la situazione non è migliorata, sono i dati torinesi di gennaio che vedono 25 sforamenti su 31 giorni dei valori di polveri sottili, con il limite annuo sempre fissato a 35. Eppure nel 2021 si era registrato un leggero miglioramento e il capoluogo aveva dismesso la maglia nera".

A giudizio dell'associazione ambientalista, la proroga della sospensione della ZTL "è un segnale estremamente negativo.

Accogliamo invece con piacere le proposte di nuove pedonalizzazioni e di scuole car-free fatte dall'assessora torinese Foglietta. È la strada giusta, quella per le persone e non solo per le auto". (ANSA).