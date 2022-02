Latitante faceva parte della banda delle monetine, arrestato

(ANSA) - TORINO, 03 FEB - Un latitante di origini peruviane di 42 anni, evaso da Torino nel marzo 2015 e ricercato dalle autorità del suo Paese per una rapina a mano armata del 2010, quando con la sua banda sequestrò 25 persone in un calzaturificio in Perù. Fuggito per evitare una condanna a 20 anni, nei suoi confronti era stato emesso un mandato di cattura internazionale con richiesta di estradizione.

L'uomo è stato identificato dai militari dell'Arma come terzo componente di una banda di peruviani, di cui facevano parte anche una donna di 45 anni e un 24enne, che derubava nel Torinese donne e anziani nei parcheggi dei supermercati con il trucco della monetine. I malviventi sono stati arrestati a Venaria Reale (Torino).

Bloccati su un'auto dopo che avevano rubato otto capi di abbigliamento dal valore di 900 euro da un negozio di Venaria Reale (Torino), e sottoposti all'obbligo di dimora, nelle scorse settimane la 45enne e il 25enne hanno tentato di fuggire in Spagna ma sono stati intercettati e fermati a Ventimiglia (Imperia). (ANSA).