Fondazione Crt, Ogr lanciano Impact Deal con Microsoft

(ANSA) - TORINO, 03 FEB - Fondazione Crt e Ogr Torino, in partnership con Microsoft, lanciano Impact Deal, il primo programma europeo di accelerazione di imprese a impatto sociale e ambientale che fa leva sui Dati per una crescita più equa e sostenibile. Il programma metterà gratuitamente a disposizione delle imprese selezionate tramite call (aperta fino al 3 aprile) percorsi di formazione e mentorship, risorse tech ma, soprattutto, banche dati di un primo nucleo di soggetti privati e pubblici: Banca Sella, Fondazione Snam, Città di Torino. Al termine del percorso di accelerazione le imprese presenteranno i risultati a potenziali investitori.

Il programma, che si svilupperà in Ogr Tech - hub internazionale per l'innovazione e la ricerca - è realizzato in collaborazione con TOP-IX, The Data Science for Social Good Center attivo in Ogr Tech, Impact Hub, Ashoka e The Data Appeal Company. "Il sostegno di Fondazione Crt all'imprenditoria sociale e al movimento Data for Good trova una sua ulteriore e naturale evoluzione nel nuovo specifico programma di accelerazione in collaborazione con Microsoft. I dati saranno utilizzati per la creazione di valore sociale al servizio della collettività attraverso nuovi modelli di collaborazione e un forte sostegno all'innovazione" commenta Massimo Lapucci, segretario generale della Fondazione Crt e ceo Ogr Torino. "Insieme a Ogr Torino e Fondazione Crt siamo alla ricerca di innovatori che con il supporto del digitale possano generare un impatto positivo in Italia, in Europa e nel mondo e spingere sull'acceleratore del cambiamento sostenibile" ottolinea Matteo Mille, chief marketing & operations officer di Microsoft Italia.

