Finisce nel canale con l'auto, morto 29enne nel Novarese

(ANSA) - TORINO, 03 FEB - Un 29enne è morto in un incidente stradale avvenuto nella tarda sera di ieri a Galliate, in provincia di Novara. Alla guida di un Fiat Fiorino l'uomo, italiano residente nella cittadina, è finito nel naviglio Langosco, a poca distanza dal ponte sul Ticino che collega il Piemonte alla Lombardia.

L'auto ha sfondato il parapetto di un ponte sul canale, mentre percorreva una strada vicinale, precipitando nelle acque sottostanti. Scattato l'allarme, sul posto sono arrivate un'ambulanza del 118 e una squadra dei vigili del fuoco con mezzi nautici e un'autogru. I vigili del fuoco hanno recuperato la persona all'interno del veicolo, morta sul colpo, e in seguito l'automezzo. (ANSA).