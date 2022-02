Vento a 143 kmh, foehn porta termometro a 20 gradi

(ANSA) - TORINO, 02 FEB - Temperature oltre i 15 gradi già nelle prime ore del mattino e venti fino a 143 chilometri orari sulle cime montuose. Sono gli effetti dello scontro tra le zone di alta e bassa pressione sull'Europa che ha il suo fulcro sulle Alpi. A Susa raggiunti i 16.9 gradi, a Barge (Cuneo) 16.6, a Pino Torinese, sulla collina del capoluogo piemontese, 15.3.

Molto più fredda Torino, dove nella notte la minima rilevata nella stazione di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) è stata di 1.1 gradi. Ma nella giornata in Piemonte è possibile che il termometro superi i 20 gradi, dato che il foehn, vento caldo di caduta, continuerà a soffiare fino al tardo pomeriggio. Questa mattina le raffiche hanno toccato i 143 kmh sopra Ceresole Reale (Torino), i 111 sul Monte Fraiteve sopra Sestriere e i 96 a Susa. Lo zero termico raggiungerà i 3.100-3.200 metri di altitudine, (ANSA).