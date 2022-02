Scoppio Quargnento: legali Vincenti lasciano incarico

(ANSA) - ALESSANDRIA, 02 FEB - Gli avvocati Lorenzo Repetti e Vittorio Spallasso non assisteranno al processo d'appello Giovanni Vincenti, condannato in primo grado per la morte dei tre vigili del fuoco travolti dallo scoppio della cascina di Quargnento nel novembre 2019. "Non ci siamo più per divergenze sulla linea difensiva", hanno spiegato nel giorno della comunicazione della prima udienza, il 2 marzo, in Corte d'Assise d'Appello.

Vincenti, reo confesso, è stato condannato in primo grado con la moglie Antonella Patrucco a 30 anni per la morte dei vigili del fuoco Matteo Gastaldo, Marco Triches, Antonino Candido.

Nello scoppio rimasero feriti altri 2 pompieri e un carabiniere.

Pool di legali invariato, invece, per Antonell Patrucco: lo formano Caterina Brambilla e Giacomo Gardella (dei fori di Milano e Genova). "Proprio dalla mia assistita, sempre in carcere a Vercelli, - sottolinea Brambilla - ho saputo che il marito (a Ivrea) stava valutando cambiamenti. Infatti, si sentono e confrontano e Vincenti continua a disperarsi per non essere riuscito a dimostrare il non coinvolgimento della moglie nella vicenda". (ANSA).