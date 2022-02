Meteo: massime a 21 gradi, vento a quasi 100 kmh

(ANSA) - TORINO, 02 FEB - Giornata con temperature primaverili, come era nelle previsioni, in quasi tutto il Piemonte. La rete meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) ha registrato un picco di 21.1 gradi a Susa, dove si è particolarmente fatto sentire il foehn, vento caldo di caduta, con raffiche oltre i 96 chilometri all'ora.

Massima oltre i 20 gradi anche a Ceva (Cuneo), 20.5, e sul lago di Mergozzo (VCO), 20.4; poco al di sotto ad Avigliana (Torino), dove il termometro è arrivato a 19,7, a Verbania Pallanza 19.6, a Nizza Monferrato (Asti) e Cuneo 19.4; nel centro di Torino massima di 18.4 alla stazione meteo dei Giardini Reali. (ANSA).