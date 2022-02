Fuga di gas a Torino, sgomberati palazzo e mercato rionale

(ANSA) - TORINO, 02 FEB - Allarme, nella mattinata di mercoledì 2 febbraio. al mercato rionale di via Onorato Vigliani a Torino, sgomberato, insieme ad un palazzo, per una grossa fuga di gas. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e i tecnici della Aes, società che gestisce la rete del gas in zona. La polizia municipale ha chiuso il tratto di via Vigliani compreso tra via Formiggini e via Sette Comuni e parte di via Pio VII.

Sulle cause si fa l'ipotesi che la rottura di una tubatura in strada sia stata causata dai lavori in corso. (ANSA).