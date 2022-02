Fondazione De Agostini, 'Sport per tutti' con Comune Novara

(ANSA) - TORINO, 02 FEB - È stata sottoscritta la convenzione tra il Comune di Novara, la Fondazione De Agostini e alcune associazioni sportive novaresi, per un progetto di rigenerazione urbana e sociale attraverso la gestione condivisa di spazi comuni. Due aree pubbliche in via San Rocco e in via Serazzi, nel quartiere di Sant'Andrea, saranno completamente riqualificate per realizzare un nuovo campo da basket e spazi per allenamenti sportivi all'aperto, diventando luoghi di aggregazione e inclusione sociale per gli abitanti del quartiere e della città.

La Fondazione De Agostini si farà carico di tutte le spese e gli oneri necessari alla ristrutturazione e all'allestimento delle due aree. "Lo sport che aggrega e non lo fa soltanto da un punto di vista delle attività, ma con un forte risvolto di tipo sociale: il progetto Sport per tutti, infatti, rappresenta un percorso virtuoso, un modello che abbiamo avuto modo di applicare e verificare in altre zone della città" commenta Alessandro Canelli, sindaco di Novara.

Asd Novara Basket, Asd Polisportiva San Giacomo, Gymnasium Academy Ssd, Asd Top Dance & Show, partner del progetto, si impegnano ad attuare nei nuovi spazi attività di carattere sportivo e sociale coinvolgendo gli iscritti, le famiglie e tutti i bambini e ragazzi del quartiere. Per cinque anni avranno la possibilità di usare a titolo gratuito, per alcuni dei propri corsi, le aree sportive per un monte ore settimanale stabilito per facilitare l'accesso alla pratica sportiva da parte di soggetti che si trovano in situazione di fragilità e di bisogno.

La Comunità di Sant'Egidio promuoverà il coinvolgimento della comunità locale al progetto. (ANSA).