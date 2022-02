Cinemambiente compie 25 anni e torna in primavera

(ANSA) - TORINO, 02 FEB - Dopo due anni di collocazione temporanea in autunno a causa dell'emergenza sanitaria, il Festival CinemAmbiente torna finalmente al suo periodo d'elezione. La 25ma edizione si terrà a Torino, presso il Cinema Massimo, la Multisala del Museo Nazionale del Cinema, da martedì 7 a domenica 12 giugno. Fino al 31 marzo compreso saranno aperte le iscrizioni alle selezioni dei film sulla piattaforma Filmfreeway al link https://filmfreeway.com/Cinemambiente.

Il Festival sarà articolato in due sezioni competitive - Concorso Internazionale Documentari e Concorso Internazionale Cortometraggi - che si affiancheranno alle sezioni non competitive Made in Italy, Panorama e CinemAmbiente VR. A completare il cartellone, focus cinematografici su temi specifici, presentazioni, incontri, convegni ed eventi speciali.

Il direttore artistico e fondatore del Festival Gaetano Capizzi, il direttore del Museo Nazionale del Cinema Domenico De Gaetano e lo staff sono al lavoro - spiega una nota - sul programma di una venticinquesima edizione, rivolta a un pubblico sempre più ampio ed eterogeneo, che si preannuncia ricca di novità e di spunti creativi nel rispetto della pluridecennale tradizione di CinemAmbiente. (ANSA).