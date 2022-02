Fondazione Paideia, raccolti 310 mila euro a Natale

(ANSA) - TORINO, 01 FEB - La Fondazione Paideia ha ricevuto nelle feste di Natale il supporto dei torinesi per far fronte all'aumento delle richieste di aiuto da parte delle famiglie con bambini con disabilità. Con il contributo di ben 988 sostenitori, sono stati raccolti oltre 310.000 euro, che permetteranno di garantire un anno di terapia a 250 bambini con disabilità.

Nei mesi scorsi la Fondazione ha calcolato che nel 2021 la richiesta di contributo da parte delle famiglie per poter proseguire le attività di terapia è aumentata del 40% rispetto agli anni precedenti: il risultato di una situazione economica divenuta fragile per tante famiglie con bambini con disabilità, già molto provate dall'emergenza sanitaria che da due anni caratterizza le nostre vite.

"Abbiamo chiesto ai nostri donatori di sostenere le famiglie più in difficoltà, quelle che maggiormente hanno sentito sulle spalle il peso di questa situazione negli ultimi mesi, per offrire loro tutto l'aiuto di cui hanno bisogno" spiega Fabrizio Serra, direttore di Fondazione Paideia. (ANSA).