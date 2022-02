Covid: in Piemonte 9.988 nuovi casi, -25 ricoverati

(ANSA) - TORINO, 01 FEB - Sono 9.988 oggi i nuovi casi di Covid registrati oggi in Piemonte dall'Unità di crisi della Regione, con un tasso del 10,4% rispetto ai 95.798 tamponi diagnostici processati, di cui 84.101 antigenici. La quota di asintomatici, tra i nuovi positivi, è pari all'87,6%.

Oltre 20 mila, per l'esattezza 20.629, i nuovi casi di guarigione. In aumento, +5, i ricoverati in terapia intensiva, in calo, -30, negli altri reparti. Il totale ora è, rispettivamente, di 132 e 2.081 pazienti.

I decessi sono 28, nessuno relativo a oggi. Le persone in isolamento domiciliare sono 127.379 (ANSA).