Varallo, svastica e stella a 5 punte su cartello stradale

(ANSA) - VERCELLI, 31 GEN - Una svastica, una stella a cinque punte e i simboli delle SS e dell'impiccato sono stati tracciati con vernice spray su un cartello stradale di Varallo Sesia. "Non mi fermerete con simili esecrabili gesti: continuerò a sostenere la campagna vaccinale, senza se e senza ma. Con fermezza condanno sia i decerebrati che hanno danneggiato un cartello, sia il nazismo in tutte le sue manifestazioni di ieri e di oggi", scrive sulla pagina Facebook del Comune il sindaco Eraldo Botta.

Il Comune di Varallo era stato già oggetto, a inizio gennaio, di un attacco hacker fomentato da alcuni gruppi Telegram no vax.

"Questa - aggiunge il sindaco e presidente della Provincia di Vercelli - è la mia risposta agli autori delle scritte comparse oggi in città su un cartello stradale. Anche se mi vogliono impiccato, non mi fermeranno. Ovviamente sporgerò denuncia trattandosi di un atto da stigmatizzare". (ANSA).