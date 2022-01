Vaccini: un successo l'Open Night del Mauriziano, 200 over12

(ANSA) - TORINO, 31 GEN - Successo ieri sera per l'Open Night Last Call vaccini, organizzato dall'ospedale Mauriziano di Torino. Uno speciale Open night dalle 20 alle 23,15 promosso per gli over 12 che non avevano ancora avuto la prima dose, in considerazione del fatto che gli over50 con obbligo vaccinale hanno tempo fino ad oggi per ricevere la prima dose di vaccino ed essere in regola con il Green pass in vista del 15 febbraio, quando, per legge, dovranno esibirlo al datore di lavoro.

Ieri sera sono stati oltre 200 i vaccinati che non avevano ancora aderito. Per l'occasione tra i vaccinatori anche il direttore generale del Mauriziano, Maurizio Dall'Acqua. Ai vaccinati durante l'attesa è stato offerto un momento musicale dal vivo (sax, flauto, violino e pianoforte). (ANSA).