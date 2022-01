Vaccini: a Torino nuovo centro pediatrico Humanitas

(ANSA) - TORINO, 31 GEN - Nuovo centro vaccinale pediatrico, a Torino. E' l'Humanitas Medical Care, inaugurato lunedì 31 gennaio in corso Principe Oddone 30 alla presenza del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e del sindaco di Torino Stefano Lo Russo. Riservato ai bambini dai 5 agli 11 anni, sarà aperto sette giorni su sette - con orario 14-19 nei giorni feriali e 9-19 nei festivi - e saranno inoculati mille vaccini a settimana. I bambini troveranno al suo interno attività, giochi e animazioni studiati per rendere il più gradevole possibile la loro esperienza. A gestirlo sarà personale sanitario di Humanitas Cellini, in sinergia con l'Asl Città di Torino e il contributo dei volontari Abio.

"L'apertura di questo centro - ha detto il direttore sanitario della clinica Humanitas Cellini, Roberto Russo - rappresenta la naturale evoluzione dell'impegno che abbiamo profuso da subito nella gestione dell'emergenza Covid-19. Già nella prima ondata della pandemia, Humanitas Cellini aveva messo a disposizione dell'autorità sanitaria regionale i propri posti letto di terapia intensiva e degenza ordinaria curando decine di pazienti. Altrettanto impegno è necessario anche in ambito vaccinale".

Il nuovo Centro vaccinale pediatrico di corso Principe Oddone si affianca a quello per adulti di Humanitas Gradenigo, aperto lo scorso marzo all'interno dell'ospedale di corso Regina Margherita, trasferito prima al Basic Village di corso Regio Parco, e dallo scorso settembre all'interno del Centro Congressi dell'Unione industriale di Torino. Sorge all'interno di una struttura che Humanitas aprirà nel corso dell'anno come poliambulatorio. (ANSA).