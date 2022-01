Teatro: al Colosseo torna Arturo Brachetti con il suo Solo

(ANSA) - TORINO, 31 GEN - Torna al Colosseo - da mercoledì 2 a domenica 6 febbraio - Arturo Brachetti con il suo Solo.

Protagonista è il trasformismo, quell'arte che lo ha reso celebre in tutto il mondo e che qui la fa da padrone con oltre 60 nuovi personaggi, molti ideati appositamente per questo show, che appariranno davanti agli spettatori in un ritmo incalzante e coinvolgente.

In Solo Brachetti propone anche un viaggio nella sua storia artistica, attraverso le altre affascinanti discipline in cui eccelle: grandi classici come le ombre cinesi, il mimo e la chapeaugraphie, e sorprendenti novità come la poetica sand painting e il magnetico raggio laser. Il mix tra scenografia tradizionale e videomapping, permette di enfatizzare i particolari e coinvolgere gli spettatori.

Lo spettacolo si terrà da mercoledì a sabato alle 21, sabato anche alle 16 e domenica alle 17.

Il suo precedente one man show L'uomo dai mille volti è stato visto da oltre 2.000.000 di spettatori. I suoi numeri di quickchange sono così veloci da essere imbattuti nel Guinness dei primati. (ANSA).