Siccità: con il foehn a metà settimana termometro a 20 gradi

(ANSA) - TORINO, 31 GEN - Nessuna pioggia all'orizzonte in Piemonte. Anche nei prossimi giorni continuerà a dominare l'alta pressione e mercoledì 2 febbraio, per effetto del foehn, il vento caldo di ricaduta, è attesa una giornata con tepori primaverili nelle zone di pianura e bassa collina. Smi (Società Meteorologica Italiana) prevede massime fino a 20 gradi, con zero termico oltre i 3.000 metri. Anche quando il vento cesserà, da giovedì, le temperature resteranno sopra la norma del periodo, con massime comprese tra gli 8 i 14 gradi, in pianura e bassa collina.

In questi primi giorni della settimana, dunque, le uniche precipitazioni possibili saranno neve e nevischio sulle creste di confine, nel Torinese, in Valle Sesia, nell'Ossola e in Valle d'Aosta. (ANSA).