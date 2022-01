Precipita in una falesia, ferito scalatore nel Torinese

(ANSA) - TORINO, 30 GEN - Intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese nel primo pomeriggio di oggi per soccorrere uno scalatore precipitato al suolo mentre effettuava una calata in corda doppia presso la falesia 'Ciaparat' di Cantoira, nel Torinese. Sul posto sono intervenuti il Servizio Regionale di Elisoccorso e una squadra a terra del Soccorso Alpino. L'uomo è stato stabilizzato, imbarellato e trasportato a piedi fino al punto in cui era atterrato l'elicottero. Si trova ora ricoverato in ospedale con vari traumi e contusioni, ma non in pericolo di vita.

Una chiamata d'emergenza alla Centrale operativa è arrivata intorno alla stessa ora anche dalla cascata di ghiaccio 'Borocillina', comune di Valdieri (Cuneo), per un ghiacciatore infortunato. E' intervenuto l'Elisoccorso e l'infortunato è stato portato col verricello a bordo dell'eliambulanza per il ricovero in ospedale con una sospetta frattura a un arto inferiore provocata da una caduta. (ANSA).