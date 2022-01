No Green pass in piazza Novara con pettorina da deportato

(ANSA) - NOVARA, 30 GEN - Matteo Testa, il "farmacista libero", come ama definirsi, leader dei No Green pass di Novara è tornato in piazza indossando una pettorina a righe simile a quella dei deportati. A differenza dello scorso ottobre, quando la sfilata con le pettorine aveva suscitato sdegno, Testa ha spiegato che questa volta non ci sono stelle di David. "Invece del numero di matricola, ognuno ha messo una parola che gli sta a cuore. La mia è libertà", dice. Sono in corso da parte della Questura valutazioni sulla vicenda, che sarà portata all'attenzione della Procura come nel precedente episodio.

