Covid: contagi ancora in calo in Piemonte, 11 decessi

(ANSA) - TORINO, 30 GEN - Calano ancora i nuovi contagi da Covi-19 in Piemonte. Sono 6.244 i nuovi casi registrati dall'Unità di crisi regionale nelle ultime 24 ore, pari al 10,7% di 58.480 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 5.258 (84,2%).

Lieve incremento dei ricoveri, dopo il calo di ieri: in intensiva sono 125 (+4), nei reparti ordinari 2.083 (+4), le persone in isolamento domiciliare sono 146.307 e gli attualmente positivi 148.515. Undici i decessi, due dei quali relativi alla giornata di oggi, i guariti sono anche oggi più dei nuovi contagi, ovvero 8.578.

Dall'inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 871.651positivi, 12.583 decessi e 710.553 guariti. (ANSA).