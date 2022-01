Torino:nuova struttura temporanea per accoglienza senzatetto

(ANSA) - TORINO, 29 GEN - Torino rafforza l'accoglienza notturna per i senzatetto con una nuova struttura temporanea.

Quattro tende pneumatiche, allestite dalla Città in collaborazione con la Caritas Diocesana e la Croce Rossa Italiana di fronte al Duomo, nell'area pedonale di via della Basilica angolo piazza San Giovanni, dove nelle ultime settimane sono già stati eseguiti alcuni interventi a favore dei clochard che stazionano sotto i portici del Palazzo dei lavori pubblici.

"Un ulteriore sostegno a quanti vivono in una condizione di estrema marginalità e fragilità, per poterli indirizzare a strutture di prossimità e verso i servizi sociali del territorio, anche allo scopo di iniziare percorsi che li portino alla conquista di una stabilità personale e, come obiettivo ultimo, al passaggio a soluzioni abitative autonome e durature", spiega l'assessore comunale al Welfare, Jacopo Rosatelli. Per parte sua, "la Polizia municipale - aggiunge Gianna Pentenero, titolare della delega alla Sicurezza - continuerà l'importante e delicato lavoro svolto attraverso gli agenti del Nucleo di prossimità, impegnati quotidianamente a monitorare la situazione, garantire la sicurezza e a collaborare con i servizi sociali e i volontari per offrire assistenza a queste persone che vivono in condizioni di estrema marginalità". (ANSA).